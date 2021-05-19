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1 Haziran'dan sonra ne olacak? Bakan Soylu canlı yayında duyurdu!

19 Mayıs 2021 Çarşamba - 22:04 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 22:04

Kademeli normalleşmeyle ilgili son dakika açıklaması geldi. 1 Haziran'dan sonra ne olacak? sorusu herkes tarafından merak ediliyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Haziran sonrasıyla ilgili, "Hafta içi ve hafta sonu yasaklarından iyi sonuçlar aldık ancak kesin bir şey söylemek mümkün değil. Mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kademeli normalleşmeye değinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Haziran sonrasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;
 
*Pandemi her bir adımını yeni yaşadığımız süreç. Dünyayı hepimiz gördük. İnsanlar morglardan cenazelerini alamadılar. Hastaneye kabul edilmediler. Çok büyük kapanmalar yaşadılar. Birçok tedbir aldılar.
 
*Biz de hem kendimize yönelik pandemi sürecinin büyümesi konusunda tecrübelerimiz ve dünyadaki tecrübeleri takip ederek adım attık.
 
“MÜMKÜN OLDUKÇA KALDIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”
 
*Geldiğimiz noktada günde 250-300 kişi kaybediyor. Alınan tedbirlerle vaka sayıları düşüyor. Vatandaşlarımız büyük fedakarlık gösterdi. Vaka sayıları düşüşe geçti. 1 Haziran’dan sonra bir takım tedbirlerimiz olabilir ancak aşılamalar olursa adım adım rahatlayacağını tahmin ediyorum.
 
Hafta içi ve hafta sonu yasaklarından iyi sonuçlar aldık ancak kesin bir şey söylemek mümkün değil. Mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.
 
*Aşılarda hızlanmayı yakaladığımız andan itibaren çok rahat adım atacağımızı ifade edebilirim. 1 Haziran’dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Şu anda bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir.
 
*Niyetimiz mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldıracak adımları atmak. Amacımız ters bir rüzgarla karşılaşmamak için temizlik, maske, mesafe tüm tedbirleri ortaya koymak.

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