1 Haziran’da yasaklar kalkıyor mu 2021? Yasaklar ne zaman biter, Türkiye’de tam açılma ne zaman olur?

1 Haziran’da yasaklar kalkıyor mu 2021? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, tam açılmanın haziranda mümkün olup olmayacağını değerlendirdi. Şu anda vaka sayılarının Türkiye genelinde 100 binde 100 civarında olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yavuz, "Herhangi bir şekilde tam açılma için güvenli bir rakam değil bu. Tünelin ucundaki ışığı ekimde görüyorum" dedi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, aşı ve salgındaki son durum hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'in de online olarak katılımıyla gerçekleştirilen son Bilim Kurulu toplantısında, bizzat Şahin'in ağzından hazirana kadar 30 milyon, eylüle kadar ise aşamalı olarak 120 milyon doz BioNTech aşısı için anlaşma sağlandığına ilişkin verilen müjdenin ardından umutlar daha da arttığını ifade ederk, haziran ayında yasakların bitip bitmeyeceğine yönelik öngörülerini paylaştı.

1 HAZİRAN’DA YASAKLAR KALKACAK MI, TAM AÇILMA OLUR MU?

Tam açılma için henüz vaka sayıları ve test pozitiflik oranlarının istenen düzeyde olmadığına işaret eden Prof. Dr. Yavuz, "Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, salgının en tepe noktasında İstanbul'da 100 binde 580'lere çıkmıştı vaka sayıları" diyerek şöyle devam etti:

"Şu anda 180'ler civarında. Vakalarda azalma olduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Zaten 17 günlük kapanmadan önce kısıtlamalar başlamıştı. Hem onların etkisi, hem bu 17 günlük kapanmanın etkisiyle bu düşüşün biraz daha devam edeceğini öngörüyoruz. Ama gelinen noktaya baktığımızda, halen hem İstanbul hem de Türkiye için bu rakamlar çok da güvenle her şeyi açabileceğimiz rakamlar değil maalesef."

'YAPILANDIRILMIŞ AÇILMA OLMALI'

Bir haftalık rakamlara göre şu anda vaka sayılarının Türkiye genelinde 100 binde 100 civarında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yavuz, "Herhangi bir şekilde tam açılma için güvenli bir rakam değil bu" diyerek 100 binde 10-20 gibi rakamların görülmesi gerektiğini söyledi.

Haziranda 'yapılandırılmış açılma' yapılmasını kaydeden Prof. Dr. Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen sene Haziranda yapıldığı gibi birdenbire değil, kontrollü açılma yapmak zorundayız. Çünkü hala aşıda istediğimiz seviyede değiliz henüz."

YASAKLAR NE ZAMAN KALKAR?

Haziranda gelecek 30 milyon doz aşıyı gerçekten hızlı bir şekilde yapabilirsek yazı çok rahat geçirebileceğimiz söyleyen Yavuz, 120 milyon doz aşının açıklandığı gibi Eylül ayına kadar temin edilmesi halinde ise Türkiye'nin Ekim ayı gibi salgından kurtulabileceğini belirtti:

"Haziranda gelecek 30 milyon doz aşıyı hızla yaparsak biraz daha kontrollü bir şekilde açılmaya gidebileceğiz. Hele ki 120 milyon doz aşı eylüle kadar gelirse, herhalde toplum bağışıklığını sağlamış oluruz ekime kadar. Yani ışığı görüyorum, hatta ekimde görüyorum neredeyse tünelin ucundaki ışığı."