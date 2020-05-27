1 Haziran’da yasaklar kalkıyor mu? 1 Haziran normalleşme takvimi merak ediliyor!

1 Haziran normalleşme takvimi merak ediliyor. Spor salonlarının, kafelerin, Restoranların, sürücü kurslarının ne zamana açılacağı, yeni normalleşme adımlarının atılmasıyla merak ediliyor. İçişleri Bakanlığının 16 Mart’ta yayımladığı genelgeye göre, bazı işletmelerin faaliyetleri corona virüsü nedeniyle durdurulmuştu. Corona virüsü salgının kontrol altına alındığının açıklanmasıyla, normalleşme adımları da atılmaya başlandı. Peki, 1 Haziran’da sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Haziran 1’de nereler açılıyor?

1 Haziran’da nereler açılıyor? 1 Haziran’da yasak kalkıyor mu? soruları normalleşme adımlarının atılmasıyla yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. 11 Mayıs’ta berber, kuaför ve AVM’lerin açılmasıyla vatandaşlar, restoranların, sürücü kurslarının ne zamana açılacağını sorguluyor. 1 Haziran’da yasaklar kalkıyor mu? İşte merak edilenler…

1 HAZİRAN'DA NERELER AÇILACAK?

Resmi olarak hangi mekanların açılacağı henüz açıklanmadı.Ancak 1 Haziran normalleşme takviminde öngörülen tarihler şu şekildedir:

RESTORAN VE KAFELER

Restoran, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması bekleniyor. Restoranlarda sandalye sayısı azaltılırken, maske ve mesafe kuralına uymak da zorunlu olacak.

KREŞLER, ANAOKULU VE GÜNÜZ BAKIM EVLERİ

Normalleşme takvimi planına göre, kreşler ve gündüz bakımevlerinin 15 Haziran'da faaliyete geçmesi bekleniyor.

SPOR SALONLARI

Spor salonlarının ise haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının da normalleşme takviminin ikinci aşamada açılması hedefleniyor.

SÜRÜCÜ KURSLARI

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran sonrası bazı kurumları da açmayı düşünüyor. Bilim Kurulu onaylarsa yaygın eğitim veren tüm kursların açılması yönünde çalışma var.

Sürücü kurslarının uygulama sınavında bir arabada sürücü adayıyla birlikte denetmen olarak görev yapan toplam 4 kişi bulunuyorsa, bunların sayısının azaltılması planlanıyor.

AT YARIŞLARI

At yarışlarının haziranda başlaması planlanıyor. Basketbol ve voleybolda liglerin önümüzdeki hafta açıklanacak karar ile tescil edilmesi gündemde.

DİŞÇİLER EYLÜL’DE

Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin ise 1 Eylül'de göreve başlaması planlanıyor. 3. aşamaya kadar çalışmaya başlaması hedefleniyor.

UÇUŞLAR

İç hat ve dış hat uçuşları 28 Mayıs'ta kademe kademe başlayacak. İlk etapta 19 ülkeye uçuş planlanıyor. Yurtiçi uçuşlarda, seyahat kısıtlamasının devam ettiği şehirlerde seyahat izni alarak yolculuk yapılacak.