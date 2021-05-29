Türkiye'nin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısına çevrildi. Özellikle kafeler ve restoranlar 1 Haziran için alınması beklenen açılma kararını bekliyor. Yeme içme sektöründe 1 Haziran sonrası için alınacak kararlarda işletme sahipleri 24.00'e kadar hizmet verebilmeyi bekliyor. Sektör temsilcileri saat 21.00'e kadar izinli olunması durumunda ise sektöre çok büyük zarar gelebileceğini düşünüyor. Peki, 1 Haziran'da restoranlar açılacak mı? Restoranlar ne zaman açılıyor? 1 Haziran'da normalleşme olacak mı? 1 Haziran'da normalleşme olur mu? İşte normalleşme ile ilgili sektör temsilcilerinin beklentileri...

Türkiye'nin gözü kulağı kritik Kabine toplantısında alınacak kararlara çevrildi. Koronavirüs nedeniyle kapalı olan iş yerlerinin 1 Haziran sonrasında nasıl çalışacağı merak ediliyor. Yemek içme sektörünün başında gelen restoranlar 1 Haziran’da alınacak kararlara kilitlendi. Salgına karşı yürütülen mücadelede ülke genelinde vaka sayılarında gözle görünür bir düşüş sağlanırken, kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte yeni tedbirler alınmıştı. Restoran sahipleri ve çalışanları, 1 Haziran'da atılacak adımları merak ediliyor. Peki, 1 Haziran'da restoranlar açılacak mı? Restoranlar ne zaman açılıyor? 1 Haziran'da normalleşme olacak mı? 1 Haziran'da normalleşme olur mu? İşte normalleşme ile ilgili sektör temsilcilerinin beklentileri...

Türkiye 1 Haziran’dan itibaren alıanacak kararlara kilitlendi. Koronavirüs ile ilgili iyimser tahminler yapılırken bu sürecte en çok yara alan ve kapalı tutulan işletmeler başta olmak üzere çalışma saatleri, hafta sonu yasakları, sokağa çıkma yasağı gibi birçok alanda kısıtlamaların kaldırılacağı ifade ediliyor. Normalleşme sürecine ilişkin en büyük beklenti ise yeme-içme sektöründe oluştu. Yaklaşık 15 aydır devam eden corona virüse salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında turizmle birlikte yeme-içme sektörü geliyor. Salgına karşı alınan önlemler nedeniyle son 15 aylık sürecin 10 ayında kapalı kalan restoran ve kafeler 1 Haziran’da açılmayı umuyor.

Hürriyet gazetesinden Burak Coşan'ın haberine göre tüm hazırlıklarını açılışa göre yaptıklarını ifade eden sektör temsilcileri, “Sadece açılış kararı yeterli değil. En azından saat 24.00’e kadar açık kalabileceğimiz bir durumun oluşmasını istiyoruz” dedi.

RESTORANLAR AÇILACAK MI? SEKTÖR TEMSİLCİLERİ NE DİYOR?

Yaşadıkları süreç nedeniyle hem ekonomik hem de psikolojik açıdan kötü durumda olduklarını ifade eden Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, “Verilecek en ufak bir yanlış karar sorunları kat kat arttıracak. Bu yüzden yeme-içme sektörü olarak mantıklı kararları bekliyoruz. Yeme içme sektöründe bulunan 2.5 milyon kişi verilecek karara kilitlendi. Beklentimiz açık alanlarda saat 24.00 kadar faaliyet yürütmek. Bunun haziran ayı için uygun olduğunu düşünüyoruz. Haziran ayında aşılanmanın hızlanmasının ardından da temmuz ayı ile birlikte ruhsatlarda bize verilen saatlere kadar çalışmak istiyoruz. Restoranların kapalı alanları için de temmuz ayını bekleyebiliriz” diye konuştu.

Uzmanların açık alanlarda salgın riskinin çok çok düşük olduğunu söylediğini belirten Demirer, “Eğer açık alanlarda saat 21.00’e kadar açık kalınma kararı çıkarsa bu bizi yıkar. Eğer bilim kurulu, alkol kullanımından sonra sosyal mesafe kurallarının kaybolacağını düşünüyorsa, bu da doğru olmaz. Çünkü insanlar artık sosyalleşmek için can atıyor. Eğer restoranların açık alanlarında buna izin verilmezse, insalar evlerinde sosyalleşmeye başlayacak. Kapalı alanlarda toplanılacağı için bu daha büyük bir risk teşkil edecek” ifadelerini kullandı.

'KAPALI OLAN İŞLETMELERİN DESTEĞE İHTİYACI VAR'

Açık alanı olmayan restoranlar için de kaldırımları ve dış mekanları kullanma izni verilmesi gerektiğine dikkat çeken Kaya Demirer, “Belediyeler en az bir ay için bu işletmelere izin vermeli. Çünkü aylardır kapalı olan işletmelerin desteğe ihtiyacı var. Bu bir aylık süreçte kaldırımlara masa konulması bu işletmeleri rahatlatacaktır. Vatandaşlarımız da bu bir ay için biraz dişini sıkmalı, kaldırımlara veya yol kenarlarına konan masalara çok fazla itiraz etmemeli. Çünkü artık restoranların ve kafelerin dayanacak gücü kalmadı. Vatandaşlarımızdan bunu rica ediyoruz” dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZI KEBAP YEMEYE BEKLİYORUZ"

Kısıtlama olmaksızın 1 Haziran itibariyle çalışmayı beklediklerini dile getiren Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl ise “Artık kısıtlamalar sona ermeli. Haziran ayı için açık alanlarda tam kapasite, kapalı alanlarda da yüzde 50 kapasite ile saat 24.00’e kadar çalışmak istiyoruz. Salgın öncesine bir an önce dönmeliyiz. Temmuzla birlikte de ruhsat saatlerinde yazan saatlerde çalışabiliriz. Açık alanları olmayan işletmeler için de bir izin verilmeli. Bunların dışında düğün ve nişanların da başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Açılışla birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ’ı kebap yemeye bekliyoruz. Bu da vatandaşımıza güven vermek anlamında güzel bir mesaj olacaktır” diye konuştu.

"DÜNYA AÇILDI BİZ DE AÇILALIM"

Dünyanın artık açılmaya başladığını dile getiren Sunset Yönetim Kurulu Başkanı Barış Tansever de şunları söyledi:

“Birçok ülke restoran ve kafelerin açılmasına izin verdi. Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle açık alanlarda faaliyetler başladı. Biz de 1 Haziran itibarıyla açılmayı bekliyoruz. Saat 24.00’e kadar işletmelere izin verilmesini istiyoruz. ‘Saat 21.00’e kadar açık kalabilirsiniz’ denilirse hiç açılmayalım daha iyi. Çünkü bu 15 aylık salgın sürecinin 10 ayında kapalı kalan işletmelerin dayanacak gücü kalmadı. Saat 21.00 kadar çalışma kararı çıkarsa ekonomik anlamda çok zor durumda kalacağız” ifadelerini kullandı.