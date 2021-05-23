Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. Ülke geleninde tam açılmaya giden yolda ilk olarak kademeli normalleşme süreci devreye alındı. 1 Haziran'a kadar sürecek bu dönemde ilk hafta geride kalırken pek çok kişinin de gündeminde kademeli normalleşme sürecinin sonrasında atılacak adımlar yer alıyor. Özellikle 1 Haizran'da okulların açılıp açılmayacağı ile okulların yaz tatili süreci merak konusu oldu. Peki, 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek? Okullar ne zaman tatil olacak? İşte okullardaki eğitim süreci ile ilgili merak edilenler...

Milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde okullardaki eğitim süreci yer alıyor. Hükümet tarafından 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme kararının alınmasının ardından milyonlar 1 Haziran'dan sonra hangi adımların atılacağını merak ediyor. Özellikle tam açılmaya giden yolda okulların açılıp açılmayacağı ve okulların ne zaman yaz tatiline gireceği araştırılıyor. Peki, 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek? Okullar ne zaman tatil olacak? İşte okullardaki eğitim süreci ile ilgili merak edilenler....

MEB AÇIKLAMA YAPTI! 1 HAZİRAN'DA OKULLAR AÇILACAK MI?

17 Mayıs'ta okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimi olan öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'inci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime geçmişti. Diğer kademelerde de 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 Haziran sonrasında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili kararın bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Açıklamada, "Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir" denildi.

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2021 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?