1 Haziran'da İstanbul'da 13 saatlik su kesintisi! Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi uygulanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yapacağı çalışma nedeniyle 9 ilçenin bazı mahallelerine 1 Haziran'da 13 saat süreyle su verilemeyecek. Peki, 1 Haziran'da İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İstanbul'da nerelerde su kesintisi olacak? İşte 1 Haziran su kesintisi olacak İstanbul ilçeleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ)'den yapılan açıklamada İstanbul 'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi uygulanacak. Peki, 1 Haziran'da İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte su kesintisi uygulanacak yerler...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER

Tuzla, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yapacağı çalışma nedeniyle Sultanbeyli Pendik , Kartal, Maltepe Adalar ve Ümraniye ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 1 Haziran'da 13 saat süreyle su verilemeyecek.

09.00-22.00 SAATLERİ ARASINDA UYGULANACAK

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depolar, 1 Haziran'da devreye alınacak. Çalışma nedeniyle 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye'de su kesintisi uygulanacak.