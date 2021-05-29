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1 Haziran'da İstanbul'da 13 saatlik su kesintisi! Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

29 Mayıs 2021 Cumartesi - 15:27 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 15:27

İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi uygulanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yapacağı çalışma nedeniyle 9 ilçenin bazı mahallelerine 1 Haziran'da 13 saat süreyle su verilemeyecek. Peki, 1 Haziran'da İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İstanbul'da nerelerde su kesintisi olacak? İşte 1 Haziran su kesintisi olacak İstanbul ilçeleri...


İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ)'den yapılan açıklamada İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi uygulanacak. Peki, 1 Haziran'da İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte su kesintisi uygulanacak yerler...
 
 
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER
 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Ömerli  İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yapacağı çalışma nedeniyle Sultanbeyli, Tuzla Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı  mahallelerine 1 Haziran'da 13 saat süreyle su verilemeyecek. 
 
09.00-22.00 SAATLERİ ARASINDA UYGULANACAK
 
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde  yeni inşa edilen depolar, 1 Haziran'da devreye alınacak. Çalışma nedeniyle 09.00  ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal,  Maltepe, Adalar ve Ümraniye'de su kesintisi uygulanacak.
 
Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinin Ferah, K. Çamlıca, Kısıklı,  Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli,  Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani,  Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahallelerine de söz konusu saatlerde su  verilemeyecek.
 

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