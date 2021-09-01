01 Eylül 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.474 0.14 EURO 9,8450 0.20
USD 8,2880 -0.22 ALTIN 483,900 -0.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

1 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

01 Eylül 2021 Çarşamba - 22:04 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 22:04

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 206 milyon 50 bin 440 TL.


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 206 milyon 50 bin 440 TL. 1 Eylül 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -5-8-21-27-50-78- ve joker:20 oldu.
 
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
www.millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da başladı. Sonuçlara göre ise 6 bilen çıkmadığından 206.419.577,14 TL büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti.
 

ETİKETLER

Çılgın Sayısal Loto çekiliş 1 Eylül Sayısal Loto
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.