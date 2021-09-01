1 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 206 milyon 50 bin 440 TL. 1 Eylül 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -5-8-21-27-50-78- ve joker:20 oldu.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
www.millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da başladı. Sonuçlara göre ise 6 bilen çıkmadığından 206.419.577,14 TL büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti.