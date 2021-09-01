01 Eylül 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.474 0.14 EURO 9,8540 0.29
USD 8,3120 0.08 ALTIN 484,530 0.02 BIST 1474 0.14 EURO 9,8540 0.29 USD 8,3120 0.08 ALTIN 484,470 0.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

1 Eylül koronavirüs tablosu! Vefat sayısında tedirgin eden artış

01 Eylül 2021 Çarşamba - 20:02 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 20:20

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu,  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 Kovid-19 testi  yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti,  iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 164 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,24,  ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,20 olarak kayda geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 94 milyon 873 bin  884'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 706 bin 330  doz aşı uygulandı.
 
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il  sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya Aydın, Yalova ve Eskişehir olarak açıklandı.
 
En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise  Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve  Siirt olarak sıralandı.
 
"AĞIR BEDEL ÖDÜYORUZ"
 
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az  335 bin yeni vakamız, 4 bin yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın  gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal  etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz." ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

pozitif Kovid-19 1 Eylül koronavirüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.