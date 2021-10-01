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1 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

01 Ekim 2021 Cuma - 19:53 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 20:12

Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre, son 24 saatte 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin  873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı  ise 26 bin 224 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,11,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,90 olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 109 milyon 925 bin  744'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 430 bin 131  doz aşı uygulandı.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il,  Kırklareli, Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur  ve Osmaniye oldu.
 
En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise  Şanlıurfa, Mardin, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak  olarak sıralandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda şunları kaydetti:
 
"Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak  birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer  küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında  daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız."
 

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Sağlık Bakanlığı 1 Ekim 1 Ekim koronavirüs tablosu
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