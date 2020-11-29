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1 buçuk yaşındaki bebek koronadan hayatını kaybetti

İHA |  29 Kasım 2020 Pazar - 15:09 | Son Güncelleme : 29 11 2020 - 15:09

Batman’da 1 buçuk yaşındaki bebek, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, 1 buçuk yaşındaki Sakine Akdağ bir hafta önce korona virüse yakalandı. Tedavisi için Batman’da özel bir hastaneye kaldırılan bebek yoğun bakım ünitesine alındı. Bburada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Sakine Akdağ'ın Batman'da korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden en küçük hasta olduğu öğrenildi.

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