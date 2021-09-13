1 Başka Güzel yarışması formatı ne, jüri üyeleri kimler? Bir Başka Güzel programına başvuru nasıl yapılır?

Bir Başka Güzel isimli program bugünden itibaren evlere konu olacak. Türkiye'nin bir başka güzelini arayacağı programda 12 kadın, Türkiye'nin yeni yıldızı olmak için kıyasıya yarışacak. Bugünden itibaren hafta içi her gün saat 13'te Esra Eron'un sunumuyla yayınlanacak olan 'Bir Başka Güzel'in jürisi; Raşit Bağzıbağlı, Emina Jahoviç ve Bige Daruga Çalışkan'dan oluştu. Peki 1 Başka Güzel yarışma formatı nedir, jüri üyeleri kimler? Bir Başka Güzel programına başvuru nasıl yapılır?

SHOW TV ekranlarında BBO Yapım imzalı yepyeni bir moda yarışması başlıyor. '1 Başka Güzel', dünyanın ve Türkiye'nin değişik yerlerinden katılan yarışmacılarıyla ekranlarda moda rüzgârı estirecek. Esra Eron'un sunumuyla Show TV'de yayınlanacak olan yeni yarışma programı Bir Başka Güzel'in formatı ve jüri üyeleri merak ediliyor. Peki 1 Başka Güzel yarışma formatı nedir, jüri üyeleri kimler? Bir Başka Güzel başvuru nasıl yapılır?

1 Başka Güzel yarışmasının formatı nedir?

Binlerce aday arasından seçilen 12 yarışmacı, önce takımı için sonra da bireysel olarak mücadele edecek ve büyük ödül olan bir kasa altını almaya çalışacak.

1 Başka Güzel jüri üyeleri

Başarılı modacı Raşit Bağzıbağlı, ünlü şarkıcı ve oyuncu Emina Jahoviç ve duayen iş kadını Bige Daruga Çalışkan '1 Başka Güzel', programının jüri koltuğunda oturacak.

Raşit Bağzıbağlı, Emina Jahoviç, Bige Daruga Çalışkan ve Esra Eron, verdikleri röportajda '1 Başka Güzel'in farkını anlattı.

1 Başka Güzel yarışmacıları

12 tane yarışmacının yer aldığı 1 Başka Güzel yarışma programında, yarışmacılar iki gruba ayrılmıştır. Gruplar hem kendi içerisinde hem de karşı takım ile yarışacaktır.

1 Başka Güzel yarışmasının ilk grubunda yer alan 6 yarışmacının isimleri şu şekildedir: Elmas, Dilşah, Kardelen, Tanya, Melika ve Aisha.

1 Başka Güzel yarışmasının 2. grubunda yer alan 6 yarışmacının isimleri şu şekildedir: Zahra, Ebrar, Nur, Büşra, Ece ve Gaye.

1 başka güzel başvuru nasıl yapılır?

Yarışmaya katılmak isteyenler Show TV resmi sitesinden başvurulacak.

https://www.showtv.com.tr/basvuru