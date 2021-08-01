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1 Ağustos koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

01 Ağustos 2021 Pazar - 20:31 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 20:52

Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu,  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Kovid-19 testi  yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti,  iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 539 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,11,  ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,16 olarak kayda geçti.
 
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve  üçüncü doz toplam 233 bin 338 aşı uygulandı.Türkiye'de bugüne kadar yapılan  aşı sayısı 41 milyon 37 bin 606'sı birinci doz, 27 milyon 413 bin 124'ü ikinci  doz, 4 milyon 920 bin 498'i üçüncü doz olmak üzere 73 milyon 371 bin 228'e  yükseldi.
 
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla  Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın Tekirdağ ve İzmir oldu.
 
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak  sıralandı.
 
"Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun"
 
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim  göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak  durun." ifadelerini kullandı.
 

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