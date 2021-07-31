MEB ve ÖSYM tarafından yapılan sınavlar genellikle hafta sonu yapıldığından vatandaşlar bu hafta sınav olup olmadığını sorguluyor. Peki, 1 Ağustos hangi sınav var? Pazar günü ne sınavı var?
1 Ağustos hangi sınav var?
Takvime göre, 1 Ağustos'ta 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu uygulanacak.
01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021
01.08.2021 10:15
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
07.08.2021 10:15
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN
08.08.2021 10:15
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN
15.08.2021 10:15
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
21.08.2021
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2021/11 İngilizce)
29.08.2021 10:15
YÖKDİL
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2021-YÖKDİL/2
19.09.2021
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/2
21.11.2021
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/3
12.12.2021
İSG
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
2021-İSG/2