LGS, YKS ve DGS sınavlarının ardından bu hafta sonu da Türkiye’de sınav yapılacak. Hafta sonu hangi sınavın olacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarına yöneldi ve 1 Ağustos hangi sınav var? Pazar günü ne sınavı var? sorularına yanıt aramaya başladı.

MEB ve ÖSYM tarafından yapılan sınavlar genellikle hafta sonu yapıldığından vatandaşlar bu hafta sınav olup olmadığını sorguluyor. Peki, 1 Ağustos hangi sınav var? Pazar günü ne sınavı var?

1 Ağustos hangi sınav var?

Takvime göre, 1 Ağustos'ta 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu uygulanacak.

01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021

01.08.2021 10:15

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

07.08.2021 10:15

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

08.08.2021 10:15

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN

15.08.2021 10:15

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

21.08.2021

e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2021/11 İngilizce)

29.08.2021 10:15

YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2021-YÖKDİL/2

19.09.2021

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/2

21.11.2021

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/3

12.12.2021

İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

2021-İSG/2