1.500 lira ödenmiyor! Tek tek hesaplandı, bunu yapan karlı çıkıyor

MALİYET AVANTAJINA DEĞER

Koronavirüsten kurtulmak için 1 yıldan uzun süredir mücadele içindeyiz. Kısıtlamalar, kapanmalar ve izole yaşam biçimi, bu dönemde hayatımızı kökten değiştirdi. Birçok kişi evden çalışma düzenine geçti. Evde çalışmayanlar da kısıtlamaların etkisiyle artık evlerde daha çok zaman geçiriyor. Bu durum can sıksa da fırsata dönüştürülebilir. Havaların ısınmaya başladığı bu dönemde ihtiyaç duyulan boya badanayı yapmak gibi... Üstelik bu fırsat, maliyet avantajını da beraberinde getiriyor.

YENİLENMEK İÇİN FIRSAT

Kış boyu yanan soba ve kalorifer isi, duvarların rengini ve odanızın kokusunu değiştirir. Sigara tüketimi, rutubet de varsa ev her yıl boya ister. Ev boyamak zahmetlidir ama gözünüzde o kadar da büyütmeyin. Eşyaları ‘boya damlası gelmesin’ diye derleyip toplamak en zorudur. Daha önce elinize hiç fırça almamış olsanız dahi başladıktan sonra hızla adapte olduğunuzu göreceksiniz. Denemekten korkmayın. Ayrıca bu işi ailecek eğlenceye dönüştürebilirsiniz.

PEKİ İŞE NEREDEN BAŞLAMALI?

İşe koyulmadan önce malzemelerin hazır olması gerekiyor. Yeterli miktarda boya, fırça, rulo, eşyaları korumak için plastik örtü, boya kabı ve hassas noktalarda maskeleme için bant işinizi görür. Bu malzemelerin içinde en maliyetli olan ve hesabı çok iyi yapılması gereken ürün ise boya. Boyalar piyasada genellikle 1, 2.5, 3.5, 7.5 ve 15 litre şeklinde satılıyor. 2.5 litre boya 10-15 metrekare, 7.5 litre boya ise 30-40 metrekarelik bir alan için yeterli oluyor. 80-90 metrekare alanı 15 litre (20 kilogram) boya ile 2 kat boyayabilirsiniz. Ayrıca 10.5 litrelik (17.5 kilogram) tavan boyası ile 90 metrekarelik evin tavanını yine 2 kat boyamak mümkün.

EŞYALARI ORTAYA TOPLAYIN

Tüm malzemeleri hazırladıysanız artık boyaya başlayacağınız odada hazırlık yapma zamanı gelmiş demektir. En kestirme yol boya badana yapılacak odadaki eşyaları dışarı çıkarmak. Ancak bu boya işini ağırlaştıran bir yöntem. Bunun yerine eşyaları odanın ortasında toplayın. Üstlerini de hışır denilen koruyucu naylonla iyice kapatın. Boya yapmaya başlamadan önce duvarların tozunu alın. Duvarların dökülmüş kısımlarını spatula yardımıyla temizleyin. Duvardaki çatlak ve delikleri alçıyla kapatmayı unutmayın. Eğer duvarlarınız ahşap bir bölümle birleşiyorsa, boyama sırasında ahşap kısma boya bulaşmaması için maskeleme bandı çekin.