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1.500 ile 3.000 TL arasında ek ödeme yapılacak! İşte detaylar...

AA |  02 Temmuz 2021 Cuma - 10:43 | Son Güncelleme : 02 07 2021 - 10:43

Binlerce kişi bekliyordu. Ek ödeme müjdesi geldi. En az 1.500 lira fazla yatırılacak. 3.000 TL'ye kadar ek ödeme yapılacak. Bakanlık güzel haberi duyurdu.


Binlerce çalışana ek ödeme müjdesi! Rakamlar belli oldu. En az 1.500 TL ödeme yapılacak. Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede  toplumsal bağışıklığın sağlanması hedefiyle yürütülen aşılama çalışmalarında  önemli görev üstlenen aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına ek ödemede  bulunacak. 
 
Aile hekimlikleri, Türkiye'de bir yılı aşkın süredir devam eden  Kovid-19 salgınıyla mücadelede hem koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin  yürütülmesi hem de Kovid hastaları ile temaslıların izlenmesinde önemli görev  üstlendi.
 
Son dönemdeki yoğun aşılama programıyla salgının bitirilmesi için en  büyük adım atılırken, aile sağlığı merkezleri, aşının en etkin uygulayıcıları  arasında yer aldı.
 
Sağlık Bakanlığı, salgın  şartlarına rağmen bütün çocukluk çağı aşılarının eksiksiz tamamlanmasını  sağlayan, aynı zamanda Kovid-19 aşı programının uygulanmasına önemli katkılarda  bulunan aile hekimliği birimlerini teşvik etmek için harekete geçti.
 
Aile hekimliği birimlerinde kayıtlı aşısız birey kalmamasını  hedefleyen Bakanlık, Aşı Programı Teşviki kapsamında aile hekimlerine yapılacak  ek ödemeleri karara bağladı.
 
Bu çerçevede 1 Temmuz'dan itibaren aşılamadaki başarıları dikkate  alınarak aile hekimlerine 3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise 1500 liraya kadar  aylık ek ödeme verilecek.
 
  
 

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