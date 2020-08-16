Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığın sunmuş olduğu hizmetlerin bürokrasiden arındırılarak, E devlet üzerinden verildiğini bu sayede en çok kullanılan 10 hizmetten 5’in kendilerine ait olduğunu duyurdu. Bakan Selçuk, "1,4 milyon işveren teşviklerini elektronik ortamda öğreniyor" dedi.

Sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve çalışma hayatında vatandaş memnuniyetinin esas alındığını ve bu doğrultuda bürokrasiyi kaldırarak hızlı bir şekilde hizmet verdiklerini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bakanlığımızın e-devlette 278 uygulama bulunuyor. Hizmetlerimize günlük ortalama 4,3 milyon kere ulaşım sağlanıyor. E-devlette en çok kullanılan 10 hizmetten 5’i bakanlığımıza ait” dedi.Hizmetlerin elektronik ortama taşınmasıyla birlikte vatandaşların evrak işleri ile daha az uğraşmak zorunda kaldığını ifade eden Bakan Selçuk, zaman ve maddi açıdan tasarruf sağladıklarını aktardı.

1,4 milyon işveren teşviklerini elektronik ortamda öğreniyor