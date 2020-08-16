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1,4 milyon işveren teşviklerini elektronik ortamda öğreniyor

GAZETEVATAN.COM |  16 Ağustos 2020 Pazar - 10:23 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 10:43

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığın sunmuş olduğu hizmetlerin bürokrasiden arındırılarak, E devlet üzerinden verildiğini bu sayede en çok kullanılan 10 hizmetten 5’in kendilerine ait olduğunu duyurdu. Bakan Selçuk, "1,4 milyon işveren teşviklerini elektronik ortamda öğreniyor" dedi.


Sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve çalışma hayatında vatandaş memnuniyetinin esas alındığını ve bu doğrultuda bürokrasiyi kaldırarak hızlı bir şekilde hizmet verdiklerini belirten  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bakanlığımızın e-devlette 278 uygulama bulunuyor. Hizmetlerimize günlük ortalama 4,3 milyon kere ulaşım sağlanıyor. E-devlette en çok kullanılan 10 hizmetten 5’i bakanlığımıza ait” dedi.Hizmetlerin elektronik ortama taşınmasıyla birlikte vatandaşların evrak işleri ile daha az uğraşmak zorunda kaldığını ifade eden Bakan Selçuk, zaman ve maddi açıdan tasarruf sağladıklarını aktardı.
 
1,4 milyon işveren teşviklerini elektronik ortamda öğreniyor
 
1,4 milyon işverenin teşviklerden daha kolay ve etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için ‘Teşvikte kazancım ne kadar?’ uygulamasının hayata geçirdiklerini ve E devlet üzerinden hizmet verdiğinin altını çizen Bakan Selçuk, “Böylece işverenlerimiz sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerini kolayca öğrenebiliyor. Sunmuş olduğumuz destekler sayesinde işverenlerimizi yeni istihdama teşvik ediyoruz.” ifadelerini kullandı.Bakan Selçuk ayrıca, “Muhtarlarımızın da sosyal güvenliğe ilişkin tüm bildirimlerini 2019 yılında elektronik ortama taşıdık” diye konuştu.
 

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Zehra Zümrüt Selçuk E-devlet bakan
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