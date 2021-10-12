1.341 TL aylık olarak ödeniyor! 5 yıl sürüyor, destek...

Her ay ödeniyor. 5 yıl boyunca devam ediyor. Devlet tarafından önemli bir destek sağlanıyor. Hem işveren hem de çalışanları ilgilendiriyor. Devletin koruması altındaki çocukları istihdam eden özel sektöre ait işletmelere teşvik sağlanıyor. Beş yıl süreyle prim desteği veriliyor. 2021 yılı rakamlarıyla 5 yılda işçi başına sağlanan prim desteği tutarı 80 bin lirayı aşıyor.

Her ay devlet tarafından ödeniyor. 1.341 TL destek bir kişi için 5 yıl sürüyor. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında en az iki yıl süreyle hakkında korunma veya bakım tedbiri kararı uygulanan çocukların istihdamı konusunda iki yol izleniyor. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki serbest kadro ve pozisyonların toplamının binde biri bu çocukların istihdamı için ayrılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca her yıl belirlenen sayıda kişi kamuda işe yerleştiriliyor.

Kamuda istihdam hakkından henüz yararlanmamış olanlar ile istihdam hakkından yararlanmış ama sonradan memuriyet ile ilişiği kesilenler veya devlet memuru olma şartlarını taşımayanların özel sektöre ait işyerlerinde istihdamı halinde ise prim desteği sağlanıyor. Asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm işçi ve işveren primleri 5 yıl süreyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Bu da brüt asgari ücretin yüzde 37.5’ine karşılık geliyor.

Prim desteği tutarı 2021 yılı rakamlarıyla işçi başına aylık bin 341.56 TL, yıllık 16 bin 98.72 TL’yi buluyor. 2021 yılı asgari ücreti baz alındığında beş yıl boyunca sağlanacak prim desteği tutarı 80 bin 493.60 TL’ye ulaşıyor.