1.259 lira bugün hesaplarda! Paranız yatırılmazsa...

Paralar banka hesaplarına yatırılıyor. Tarih belli oldu. Ödemeler başladı. 15 Eylül'e kadar ödemeler tamamlanmış olacak. Yüz binlerce kişi bekliyordu. Bakan Derya Yanık detayları paylaştı. Destek ödemeleri bugün yapılıyor. Bakan Yanık yaptığı açıklamada, “İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için 170 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıyoruz.” dedi.

1.259 TL'lik destek ödemeleri bugün başlıyor. Paralar vatandaşların banka hesaplarına yatırlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) eylül ayı ödemelerinin başladığını belirtti.

Çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini ifade eden Bakan Yanık, her bir çocuk için ortalama 1259 lira destek verildiğini kaydetti.

Bakan Yanık, SED yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını, 15 Eylül’e kadar tamamlanacağını bildirdi. Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“Çocuklarımızın sağlık lı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerinin önüne geçmek ve ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerimize Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunuyoruz. SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. Eylül ayı için 170 milyon TL SED ödemesi yapacağız.”

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK (SED) HİZMETİ NEDİR? SED ödemeleri diğer sosya yardımlardan farklı olarak hak sahibi kişilere maaş bağlanması anlamına gelmez. SED yardımı çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürüdükte zorluk yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. Ailelerin ekonomik koşullarını iyileştirme ve değiştirme sürecinde çocukların bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre SED yardımları yapılır. SED yardımı kapsamında ailelere hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek sağlanır.