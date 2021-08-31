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1.250 TL ödenecek! 2 Eylül'den itibaren...

AA |  31 Ağustos 2021 Salı - 20:12 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 20:55

Paralar banka hesaplarına 2 Eylül'den itibaren yatırılmaya başlıyor. Ödeme miktarı 1.250 lira olarak belirlendi. Bakanlık son dakika olarak duyurdu. MEB'den yapılan açıklamada hazırlık ödeneği ile ilgili detaylara yer verildi. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.


Binlerce kişi bekliyordu. Ve ödemeler başlıyor. Paralar banka hesaplarına yatırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlere her yıl eğitim yılı başında, eğitime hazırlık ödeneği adı altında belli bir ücret ödemesi yapılıyor. Bakanlık tarafından verilen bu ödemeden hem kadrolu hem de sözleşmeli öğretmenler faydalanabiliyor.
 
2021-2022 ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?
 
 2021 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneği de yüzde 2,5 oranında artırılarak 1.210 TL'den 1.250 TL'ye çıkarılmıştı. 2021-2022 eğitim yılında öğretmenlere kırtasiye ücreti olarak 1.250 TL ödenecek.
 
 
ÖDEMELER 2 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
 
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.
 
 
EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR?
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden saymış olduğumuz kimseler haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamamaktadır.
 
Eğitim Ödeneği - Çeşitli sebeplerle (askerlik, ücretsiz izin, doğum izni vs.) eylül ayı içerisinde fiilen görevde olmayıp eğitim-öğretim yılı içerisinde göreve başlayanlara, göreve başlamalarından sonra belirli oranlarda ödenir.
 

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Milli Eğitim Bakanlığı MEB hazırlık ödeneği
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