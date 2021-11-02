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02 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı! İşte pozitif vaka sayısı

AA |  02 Kasım 2021 Salı - 20:26 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 20:40

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin  796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı  ise 29 bin 837 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,70,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,38 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 663 bin 497  doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek  olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise  Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve  Bayburt olarak sıralandı.

'FARKI KAPATMALIYIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı  açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız yüzde 90’a yakın.  İkinci doz oranımız yüzde 79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu  farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını  azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz."  ifadelerini kullandı.

 

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