01 Ocak On Numara sonuçları belli oldu

2021'in ilk şans oyun u çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. On Numara'da haftanın ikinci çekilişi heyecanı yaşandı. On Numara'da büyük ikramiye 170 bin 927 TL.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 Ocak On Numara sonuçları açıklandı. Yeni yılın ilk çekilişinde 1- 5 -19- 20- 24- 28- 29- 37- 38- 39- 41- 53- 57- 58- 60- 62- 64- 66- 70- 75- 79- 80 numaraları geldi. Büyük ikramiyeyi bilen çıkmadı.

Nasıl Oynanır?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Kazanan Kategoriler ve İkramiye Dağılımı

Kazanan ikramiyeler aşağıdaki altı kategoriye ayrılmıştır:

Birinci kategori olan “10 bilen”, kazanan kombinasyonun 22 rakamından 10’nu içeren kombinasyonlardır;

İkinci kategori olan “9 bilen”, kazanan kombinasyonun 22 rakamından 9’unu içeren kombinasyonlardır;

Üçüncü kategori olan “8 bilen”, kazanan kombinasyonun 22 rakamından 8’ini içeren kombinasyonlardır;

Dördüncü kategori olan “7 bilen”, kazanan kombinasyonun 22 rakamından 7’sini içeren kombinasyonlardır;

Beşinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 22 rakamından 6’sını içeren kombinasyonlardır;

Altıncı kategori olan “0 bilen - hiç bilmeyen”, kazanan kombinasyonun 22 rakamından hiçbirini içermeyen kombinasyonlardır.