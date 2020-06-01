0.74 konut kredisi – 15 yıl vadeli ikinci el konut kredisi şartları

Kamu bankaları konuttan taşıta, mobilyadan tatile dört yeni kredi paketi hazırladı. Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulan pakette ikinci el konut alımında da düşü faizli finansal imkan da sunulacak. İşte 0.74 konut kredisi şartları nelerdir? 15 yıl vadeli ikinci el konut kredisi hakkında merak edilenler…

Kamu bankaları konut, taşıt, tatil ve mobilya için yeni kredi paketleri hazırladı. Yerli üretim sıfır otomobilde yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanan pakette, ikinci el binek araç veya ticari araç satın alacaklara yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek. Seyahat acentelerinden tatil paketi satın alacak müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak. Peki, 15 yıl vadeli ikinci el konut kredisi nasıl verilecek?

0.74 KONUT KREDİSİ İMKANI!

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Bankalardan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır.

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

*Örnek ödeme tablosu 1

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 100.000 12+168=180 1.095 183.925

*12 ay ödemesiz dönemli

*Örnek ödeme tablosu 2

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 100.000 180 1.007 181.285

*Eşit Taksitli

Konut Kredisi başvuruları 2 Haziran’dan itibaren şubelerden yapılacak. ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk geliyor.

KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Konut kredisi başvuruları 2 Haziran'dan itibaren, Taşıt Kredisi Paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren, Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran'dan itibaren kamu bankaları şubelerinden yapılabilecek. Tatil Destek Kredi Paketi'ne başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.