0.64 konut kredisi ne zamana kadar geçerli? 0.64 konut kredisi veren bankalar ile 0.64 konut kredisi hesaplama 2020!

Kamu bankaları yeni ekonomi destek paketi açıklandı. Taşıt, sosyal hayat ve tatil kredisi paketleri sunan kamu bankaları, birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında 1 yılı ödemesiz 15 yıl vade ile kredi kullandırılacak. 3 kamu bankasının, ‘normalleşme’ sürecinde tüketimi teşvik etmek için dört yeni kredi paketini hayata geçirme kararı almasının ardından, Kamu katılım finans kuruluşları, "konut finansmanı", "taşıt finansmanı", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni finansman paketini hayata geçirdi. Peki, 0.64 konut kredisi şartları nelerdir? 0.64 konut kredisi ne zamana kadar geçerli? İşte 0.64 konut kredisi veren bankalar ile 0.64 konut kredisi hesaplama 2020 hakkında merak edilenler…

0.64 konut kredisi şartları kamu bankaları ve kamu katılım bankaları tarafından yapılan açıklamanın ardından merak konusu oldu. Kamu bankaları ihtiyaç, konut, taşıt, turizm için kredi paketini açıkladıktan sonra, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'dan yapılan ortak açıklama yapıldı. Kamu katılım bankalarından yapılan açıklamaya göre, söz konusu finansman paketleri, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanabilmesi amacıyla hazırlandı. Konut Finansmanı" paketi kapsamında, birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük finansman oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vadeyle finansman imkânı sunulacak. Peki, 0.64 konut kredisi ne zamana kadar geçerli? 0.64 konut kredisi ne zamana kadar geçerli? 0.64 konut kredisi hesaplama 2020 nasıldır?

0.64 KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak.

Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkânı sunulacak.

Örnek ödeme tablosu 1

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 100.000 12+168=180 1.019 171.184

*12 ay ödemesiz dönemli

Örnek ödeme tablosu 2

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 100.000 180 937 168.709

*Eşit Taksitli

İKİNCİ EL KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Örnek ödeme tablosu 1

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 100.000 12+168=180 1.095 183.925

*12 ay ödemesiz dönemli

Örnek ödeme tablosu 2

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL) 100.000 180 1.007 181.285

*Eşit Taksitli

Konut Kredisi başvuruları 2 Haziran’dan itibaren şubelerden yapılacak. ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk geliyor.

0.64 KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Konut kredisi başvuruları 2 Haziran'dan itibaren, Taşıt Kredisi Paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren, Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran'dan itibaren kamu bankaları şubelerinden yapılabilecek. Tatil Destek Kredi Paketi'ne başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.

0.64 KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR

Halkbank

Vakıfbank

Ziraat Bankası

Ziraat Katılım

Vakıf Katılım