0.49 araç kampanyaları ve modeller - Devlet destekli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 0.49 kredi başvuru şartları!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank normalleşme sürecine geçişle birlikte 4 yeni kredi paketi sundu. Yeni destek paketinde yer alan yaşıt kredisi başvuruları dün başladı. Sıfır km otomobil alacaklara yüzde 0.49-0.69 aralığında faizle, 2. el otomobil alacaklar ise yüzde 0.82 faiz ile taşıt kredisi imkanı sunuldu. Kamu bankaları tarafından sunulan taşıt kredisinde, Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0.49-0.69 faiz oranıyla kredi verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde, piyasaya can suyu olacak 4 yeni kredi destek paketi imkânı sunulacağını söyledi. Taşıt kredisi imkânı da sunulan destek paketinden otomobil alacaklar yüzde 0.49 ile 0.69 faiz oranlarında kredi kullanabilecek. İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere ise yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Araç kredisinden yararlanmak için Türkiye'de üretilen otomobilleri tercih etmesi gerekiyor.

0.49 ARAÇ KAMPANYALARI

*Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklik gösterebilir.

Anlaşmalı Otomobil Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Toyota

Ticari araçlar: BMC, Fiat, Ford, GAZ, Güleryüz, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar

Kampanya Başlangıç Tarihi : 01.10.2019

Kampanya Bitiş Tarihi: 30.06.2020

0.49 KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

Otomobillerin yabancı marka olmaları krediyi engellemiyor. Türkiye'de üretilmiş olmalarına bakılacak.

Firmalar da kendi kampanyalarını yapabilecek.

Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak.

Araç Tipi(O km) Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı ise, Binek Araçlar 50.000-120.000 18-60 %0,49-%0,69 - Ticari Araçlar 72.000-500.000 36-60 %0,49-%0,69

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

0.49 OTOMOBİL KREDİSİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Sıfır km otomobil alırken yüzde 0.49 faizle 100 bin TL ve 48 ay vadeli taşıt kredisi alırsanız aylık ödemeniz 2 bin 397 TL oluyor. Yani 48 ayın sonunda 100 bin TL’ye 115 bin 580 TL ödemiş oluyorsunuz.

Hazırlanan paketler doğrultusunda kredinizi, fiyatı 50.000 TL ile 500.000 TL arasında bulunan 0 kilometre ticari ve binek araç alımı ve 18 aydan 60 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.

Örnek Ödeme Tablosu

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için belirlenen asgari ve azami kredi tutarları, vadeler ve faiz oranları;

İkinci el ve sıfır taşıtlar için avantajlı kredi paketleri açıklandı. Yeni araç almak ya da otomobilini değiştirmek isteyenler taşıt kredisi için 5 Haziran’dan itibaren artık bankalara giderek kredi başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Kamu bankaları tarafından verilecek kredilerde ilk 6 ay geri ödemesiz olacak.

DEVLET DESTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

VAKIFBANK 0.49 TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

HALKBANK 0.49 TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN