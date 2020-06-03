0 18 yaş sokağa çıkma izni 3 Haziran (bugün) kaçta başlıyor? 0 – 18 sokağa çıkma saatleri…

0 – 18 yaş sokağa çıkma ve izni merak ediliyor. Kabine Toplantısı sonrası verilen kararın ardından sokağa çıkma yasağı 20 yaş altından 18 yaşına indirildi. Toplantıda alınan kararla iki grup olarak farklı günlerde çıkılan dışarı çıkma izni haftada 2 güne çıkarıldı. Bu sokağa çıkma izni olan 0 – 18 yaş arası 6 saat boyunca dışarıda olacak. 0 18 sokağa çıkma izni ne zaman? 0-18 sokağa çıkma saatleri ne? İşte 0-18 yaş arası sokağa çıkma izni…

Corona virüsü nedeniyle uzun süredir evlerinde olan çocuklara Mayıs ayının başında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından sokağa çıkma izni verildi. 0-14, 15-20 yaş olarak farklı günlerde verilen izin 28 Mayıs’ta yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından haftada 2 güne çıkarılan sokağa çıkma izni, 6 saat sürecek. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma izni saat kaçta başlıyor? 0-18 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman?

0-18 YAŞ ARASI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

0-18 yaş arası için sokağa çıkma izni iki gün uygulanacak. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

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Bunun dışında aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.

Çocuk ve gençler, otel alanının içindeki tüm faaliyetlerden yararlanabilecek, denize girebilecek. Otel alanı dışındaki bölgeler ise yasak kapsamında olacak.

Çarşamba-cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında otel alanının dışına çıkabilecek, yürüme mesafeli bulunduğu şehirde gezebilecekler. Aynı kurallar ailesiyle birlikte yazlığa veya başka illere giden çocuk ve gençler için de geçerli olacak.