0 – 18 yaş seyahat izni – 0 18 yaş yolculuk yapabilecek mi? 0 18 yaş şehirler arası yolculuk izni var mı?

1 Haziran ile birlikte yeni normalleşme adımlarının atılması 0 – 18 yaş arası çocukların durumunu yeniden gündeme getirdi. Sokağa çıkma yasağı 20 yaşından 18 yaşına indirildi ve 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler çarşamba ve cuma günleri yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Peki, 0 18 yaş şehirler arası yolculuk izni var mı? İşte 0 18 yaş seyahat yasağı sorgulama…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘’yeni normali’’ açıklanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Şehirler arası seyahat yasağı 81 ilde 1 Haziran itibariyle kaldırıldı. 1 Haziran için alınan kararlarla 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı 0-18 yaş arasına indirildi. Yeni normalin açıklanmasıyla 0 – 18 yaş arası seyahat izni durumu merak edildi. Peki, 0 18 yaş yolculuk yapabilecek mi? 0 – 18 yaş için seyahat izni gerekli mi?

0 18 YAŞ YOLCULUK YAPABİLECEK Mİ?

Yeni normalleşme adımları kapsamında, 0-18 yaş aralığındakiler aileleriyle şehir içi -şehirler arası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.

YÜRÜME MESAFELİ İZİN

Çocuk ve gençler, otel alanının içindeki tüm faaliyetlerden yararlanabilecek, denize girebilecek. Otel alanı dışındaki bölgeler ise yasak kapsamında olacak. Çarşamba-cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında otel alanının dışına çıkabilecek, yürüme mesafeli bulunduğu şehirde gezebilecekler. Aynı kurallar ailesiyle birlikte yazlığa veya başka illere giden çocuk ve gençler için de geçerli olacak.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.

Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.