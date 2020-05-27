0-14 yaş ne zaman sokağa çıkacak? 0-14 yaş çocuklar için sokağa çıkma izni saat kaçta?

Corona virüs tedbirleri kapsamında salgın riskini yönetebilmek amacıyla 0-14 yaş arasındaki çocuklar için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Uzun zamandır evde karantinada olan 14 yaş ve altı çocuklar için belli gün ve saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. Peki, 14 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak? 0-14 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 0-14 yaş sokağa çıkma izni saat kaçta? 0-14 yaş ne zaman sokağa çıkacak? İşte 0-14 yaş arası sokağa çıkma izni ile ilgili detaylar...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle salgın riskini yönetebilmek amacıyla 0-14 yaş arası çocukların 81 ilde sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Virüs önlemlerinin kademeli olarak hafifletilmesi amacıyla uygulanan normalleşme takvimine göre 0-14 yaş arasındaki çocuklara belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. Peki, 14 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak? 0-14 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 0-14 yaş sokağa çıkma izni saat kaçta? 0-14 yaş ne zaman sokağa çıkacak? İşte 0-14 yaş arası sokağa çıkma izni ile ilgili detaylar...

0 - 14 YAŞ ARASI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

0-14 yaş aralığında yer alan çocuklar, 27 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.