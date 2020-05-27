0-14 yaş ne zaman sokağa çıkacak? 0-14 yaş çocuklar için sokağa çıkma izni saat kaçta?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle salgın riskini yönetebilmek amacıyla 0-14 yaş arası çocukların 81 ilde sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Virüs önlemlerinin kademeli olarak hafifletilmesi amacıyla uygulanan normalleşme takvimine göre 0-14 yaş arasındaki çocuklara belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. Peki, 14 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak? 0-14 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 0-14 yaş sokağa çıkma izni saat kaçta? 0-14 yaş ne zaman sokağa çıkacak? İşte 0-14 yaş arası sokağa çıkma izni ile ilgili detaylar...
0 - 14 YAŞ ARASI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?
0-14 yaş aralığında yer alan çocuklar, 27 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.