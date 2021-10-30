‘Zekanın gücü’ öğretilmiş çaresizlikten umuda yelken açtılar...

Türkiye'nin en doğusunda yer alan, iki ülkeye komşu olan Ardahan son yıllarda altın çağını yaşıyor. 1992 yılında il olan Ardahan'dan daha iyi bir şartlarda yaşamak, okumak için yıllardır İstanbul, Ankara, İzmir'in de aralarında bulunduğu büyükşehirlere göç ediliyordu. Doğdukları, büyüdükleri ata topraklarını bırakıp göçen Ardahanlılar, öğretilmiş çaresizlikten bir umuda yelken açmış adeta. Özellikle eğitim alanında son yıllarda büyük atılımlar yapılan atılımlar Ardahan'da da filiz vermeye başladı. İyi bir üniversite bitirmenin yanı sıra hayallerini gerçekleştirmek için çabalayan gençler kendi tarihlerini yazıyor adeta.
EKSİĞİMİZ YOK, FAZLAMIZ VAR
Türkiye'nin yerli ve milli ileri teknoloji hamlesine de destek olmak amacı taşıyan projelerle adeta küllerinden doğan gençler, "Eksiğimiz yok, fazlamız var. Yeter ki bize olanak yaratılsın" diyorlar. Hepsi heyecanlı, hepsi istekli ve mücadeleci. Proje kapsamında 200 bin öğrenci destek aldı. Kurulan Zeka Güca sınıflarında bugüne kadar sadece çevrimiçi robotik ve kodlama eğitimi verilme süresi ise 400 bin saati geçti. Zekâ Gücü projesinde eğitim gören öğrenciler, ulusal ve uluslararası yarışmalarda şimdiye kadar 400'ün üzerinde ödül kazandı.
MAKUS TALİHİ YENECEĞİZ
Geniş teknolojik imkanlarla donatılan BİLSEM okullarında, "Eğitim 2023 Vizyonunun" yol haritası niteliği taşıyan Zeka Gücü sınıfları aynı zamanda çocukların hayallerinin pratiğe dönüştüğü, makus talihin yenildiği yer olmuş. Kaygıları, beklentileri ve gelecek vizyonları benzer olan çocuklar, "Ardahan'ın makus talihini değiştireceğiz" diyerek hedeflerini her gün daha iyiye taşıyacaklarını vurguluyorlar.