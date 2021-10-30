‘Zekanın gücü’ öğretilmiş çaresizlikten umuda yelken açtılar...

Türkiye'nin en doğusunda yer alan, iki ülkeye komşu olan Ardahan son yıllarda altın çağını yaşıyor. 1992 yılında il olan Ardahan'dan daha iyi bir şartlarda yaşamak, okumak için yıllardır İstanbul, Ankara, İzmir'in de aralarında bulunduğu büyükşehirlere göç ediliyordu. Doğdukları, büyüdükleri ata topraklarını bırakıp göçen Ardahanlılar, öğretilmiş çaresizlikten bir umuda yelken açmış adeta. Özellikle eğitim alanında son yıllarda büyük atılımlar yapılan atılımlar Ardahan'da da filiz vermeye başladı. İyi bir üniversite bitirmenin yanı sıra hayallerini gerçekleştirmek için çabalayan gençler kendi tarihlerini yazıyor adeta.

Sabah'tan Erhan Öztürk'ün haberine göre 2016 yılında eğitim vermeye başlayan Ardahan Bilim ve Sanat Okulu öğrencileri Yasemin, Şevval, Berrak, Doğan Efe, Mahir, Tarık, Alparslan, Hüseyin, Umut, Ekin, Ecrin, İlkin, Semih, İkra, Neva, Zehra ve Mehmet'in de aralarında bulunduğu 46 öğrenci Sabah'tan Erhan Öztürk'ün haberine göre 2016 yılında eğitim vermeye başlayan Ardahan Bilim ve Sanat Okulu öğrencileri Yasemin, Şevval, Berrak, Doğan Efe, Mahir, Tarık, Alparslan, Hüseyin, Umut, Ekin, Ecrin, İlkin, Semih, İkra, Neva, Zehra ve Mehmet'in de aralarında bulunduğu 46 öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı ’nın Zeka Gücü projesiyle Ardahan'da adeta küllerinden doğmuşlar. Müzik, kimya, resim sınıflarında da öğrenciler hayallerini tek tek gerçekleştiriyorlar. Eğitim içeriğinin görüntülenme sayısının 8 milyonu geçtiği Zeka Gücü sınıflarında, bu portal üzerinden kodlama ve teknoloji eğitimi alan öğrencilerin sayısı da 70 bine ulaştı.

EKSİĞİMİZ YOK, FAZLAMIZ VAR

Türkiye'nin yerli ve milli ileri teknoloji hamlesine de destek olmak amacı taşıyan projelerle adeta küllerinden doğan gençler, "Eksiğimiz yok, fazlamız var. Yeter ki bize olanak yaratılsın" diyorlar. Hepsi heyecanlı, hepsi istekli ve mücadeleci. Proje kapsamında 200 bin öğrenci destek aldı. Kurulan Zeka Güca sınıflarında bugüne kadar sadece çevrimiçi robotik ve kodlama eğitimi verilme süresi ise 400 bin saati geçti. Zekâ Gücü projesinde eğitim gören öğrenciler, ulusal ve uluslararası yarışmalarda şimdiye kadar 400'ün üzerinde ödül kazandı.

Özel yetenekli öğrenciler, yüksek teknolojiyle donatılmış sınıfların yanı sıra proje uygun olarak tasarlanmış mobil uygulama üzerinden de 26 farklı dersin eğitim içeriklerine online olarak her yerden ulaşabiliyor. Ayrıca Türkiye'deki tüm öğrenciler http://www.zekagucu.com.tr eğitim portalı üzerinden de Arduino, Robotik, Uzay Bilimleri, Mobil Özel yetenekli öğrenciler, yüksek teknolojiyle donatılmış sınıfların yanı sıra proje uygun olarak tasarlanmış mobil uygulama üzerinden de 26 farklı dersin eğitim içeriklerine online olarak her yerden ulaşabiliyor. Ayrıca Türkiye'deki tüm öğrenciler http://www.zekagucu.com.tr eğitim portalı üzerinden de Arduino, Robotik, Uzay Bilimleri, Mobil Oyun Geliştirme, Yapay Zekâ, Akıllı Ev, Derin Öğrenme gibi eğitim içeriklerine ücretsiz olarak erişebiliyor.

MAKUS TALİHİ YENECEĞİZ

Geniş teknolojik imkanlarla donatılan BİLSEM okullarında, "Eğitim 2023 Vizyonunun" yol haritası niteliği taşıyan Zeka Gücü sınıfları aynı zamanda çocukların hayallerinin pratiğe dönüştüğü, makus talihin yenildiği yer olmuş. Kaygıları, beklentileri ve gelecek vizyonları benzer olan çocuklar, "Ardahan'ın makus talihini değiştireceğiz" diyerek hedeflerini her gün daha iyiye taşıyacaklarını vurguluyorlar.