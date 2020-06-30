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"Z kuşağı"na dijital dünyanın sağlığı bozabileceği uyarısı

AA |  30 Haziran 2020 Salı - 13:03 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 13:03

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, 2000 yılı ve sonrası doğan bireyleri tanımlayan "Z kuşağı"nda yer alanların dijital teknolojileri yoğun kullanmaktan kaynaklanan bazı sağlık problemleri yaşayabileceklerini belirtti.


Eraslan, yaptığı yazılı açıklamada, önceki jenerasyonlardan farklı  olan Z kuşağının internetsiz bir dünyayı hiç görmediğini vurgulayarak, doğdukları  andan itibaren internet ve cep telefonlarının onlar için sıradan olduğunu, Z  kuşağı bireylerin anında memnuniyet ve bilgiye ihtiyaç duymaları halinde buna  kolayca erişmek istediğini kaydetti.
 
Dijital ortamda karşılaştıkları herhangi bir içerik hakkında karar  aşamaları da hızlı işlerken çoğu zaman Z kuşağı bireyleri arasında erişilen  bilgininin kaynağını kontrol etmeden kabullenme durumunun da söz konusu olduğunu  ifade eden Eraslan, şu değerlendirmede bulundu:
"Z kuşağı bireyleri aynı zamanda ebeveynleri ile birlikte sosyal  ağlarda yer almak istememektedir. Bu kuşak bireyleri dijital özgürlük, mizah ve  serbestlik anlamında kendilerini sosyal medya platformlarında ifade etmek  istemektedirler. Ancak Z kuşağının dijital dünyanın içinde doğup, dijital  teknolojileri yoğun bir şekilde kullanmaları bazı sağlık problemlerini  beraberinde getirmektedir. Teknolojik araçlara bağımlılıklarından dolayı fıtık,  boyun düzleşmesi, postür bozukluğu, obezite, elde his kaybı gibi sağlık  sorunlarının Z kuşağı bireyleri arasında artış gösterdiği gözlemlenmektedir."
 
Eraslan, Z kuşağı gençleri için sosyal medyanın kendilerini ifade  ettikleri bir iletişim zemini olduğunu belirterek, şunları aktardı:
"Dijital aktivizm, dijital ortamlarda yürütülen her türlü aktivist  faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Z kuşağı bireylerinin sıklıkla yönelimde  bulunduğu bu kavram, insan hakları, çevre, hayvan hakları gibi çeşitli toplumsal,  sosyal ve siyasal konular hakkındaki tepki, öfke veya destek gibi duygu ve  düşünceleri online bir şekilde eylemleştirmek anlamında dijital platformların  kullanılmasıdır. Çok sesli ve geniş alanlara yayılan çoğulcu bir pratik olması,  kalabalıklara kolay ve hızlı bir şekilde ulaşması nedeniyle oldukça önemli olan  dijital aktivizmin, bir biçimi de slaktivizmdir. Slaktivizm kavramı, 'bulunduğu  yerden dijital bir eylemi destekleme' olarak tanımlanmaktadır."
 
Slaktivizmin  özellikle online imza kampanyalarına veya bağış  uygulamalarına oturduğu yerden katılmak, bazı olay ve konulara ilişkin içerikleri  sosyal medya platformlarında kopyala-yapıştır pratiğiyle paylaşmak olduğu  bilgisini paylaşan Ersalan, "Örneğin bireyler gerçekleştirecekleri bir protesto  yürüyüşünü Twitter ve Facebook gibi sosyal medya siteleri aracılığıyla  örgütleyebilmesi bir dijital aktivizmdir." değerlendirmesinde bulundu.
 

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Z kuşağı dijital dünya sağlık
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