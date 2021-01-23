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'Yüzünde sigara söndürürüm' dediği iddiası olay olmuştu! Özcan Deniz'den açıklama

23 Ocak 2021 Cumartesi - 9:26 | Son Güncelleme : 23 01 2021 - 9:29

Özcan Deniz, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski eşi Feyza Aktan’ın şiddet iddialarının basına yansıması üzerine bir açıklama yayınladı.


Eski eşi Feyza Aktan’ın fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı Özcan Deniz, konu hakkında açıklama yaptı:
 
“Yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi ‘çamur at izi kalsın’ düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski eşimi mağdur etmedim. Yeni projemin arifesinde bunların yaşanması da ayrı bir konu.”
 
"ÇOCUĞUM İÇİN SUSUYORUM"
 
Özcan Deniz, açıklamasının devamında “çocuğunu korumak amacıyla sustuğunu” söyledi: “Kurulacak çok cümle var ama ileride evladımı üzecek kayıtlar bırakmamak adına susuyorum. Ben, bu hayatta en değerli varlığım olan çocuğumu düşünmekteyim. Ve elimden alınmaya çalışılsa da, oğlumu bu çirkin kavgadan zarar görmeden kurtarmaya çalışıyorum. Onun geleceğini inşa etmekle meşgulüm. Annesi hakkında ulu orta konuşmak gibi bir davranışım olmadı ve olmayacak. Oğlumun geleceğinin gasp edilmesine de asla müsaade etmeyeceğim.”

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Özcan Deniz Feyza Aktan şiddet
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