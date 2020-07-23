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"Yüzme Takip Sistemi" deniz suyu temizliğinin kontrolüne olanak sağlıyor

AA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 11:49 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 11:49

Sağlık Bakanlığı, otel ve plajların "Yüzme Takip Sistemi" ile takip edildiği, vatandaşların gidecekleri plajın sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığının öğrenilebileceğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, kalacağı otelin  plajının sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığını,  "https://yuzme.saglik.gov.tr/" internet adresine girerek bilgi edinebiliyor.
 
Söz konusu internet sitesinde tesis adresleri, tesise ait teknik  bilgiler, yıllara göre kalite sınıflandırma bilgileri, plaj ismi ve plaj  özelliklerine göre arama yapılabiliyor, otel isim ve konumuna göre arama  yapılarak yüzme suyunun analiz sonuçları bilgilerine ulaşılabiliyor.
 
Yüzme suyu izleme çalışmaları 35 ilde yapılıyor
Bu kapsamda, yüzme suyu izleme çalışmaları 35 ilde gerçekleştiriliyor.
 
2019 yılında yapılan izlemenin sonuçlarına göre 990 yüzme alanı A  sınıfı (yüzde 74), 313 yüzme alanı B sınıfı (yüzde 24), 29 yüzme alanı C sınıfı  (yüzde 2) olarak değerlendirdi. D sınıfı olarak nitelendirilebilecek yüzme alanı  ise bulunmuyor.
 
İzleme çalışmaları, Türkiye turizmi açısından son derece önemli olan  Uluslararası Mavi Bayrak programına da önemli katkı sağlıyor. 2019 yılında 990 A  kalite yüzme alanının 463'ü Mavi Bayrak ödülüne sahip iken 2020 yılında bu rakam  486'ya çıktı. 
 
Türkiye'de yüzme sezonu bölgelere göre değişmekle birlikte genellikle  1 Mayıs'ta açılıyor. Ancak Kovid-19 salgını nedeni ile bu yıl için 1 Haziran  itibarıyla açıldı ve numuneler alınmaya başlandı. 
 
Sağlık Bakanlığı otel ve plajlarda vatandaşların salgından korunması  için de çalışmalar yürütüyor. Bu amaçla alınması gereken önlemlere yönelik rehber  hazırlanarak sektör çalışanları ve vatandaşların erişimine sunuldu.
 
Kaplıcalar, Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemleri üzerinden takipte
Sağlık Bakanlığınca, kaplıcalarla ilgili izin, denetim ve analiz  işlemleri de kesintisiz yapılıyor. Kaplıcalara yönelik tüm bu süreç Çevre Sağlığı  Bilgi Yönetim Sistemleri (ÇSBYS) üzerinden takip ediliyor. 
 
Türkiye'de 258 kaplıca, 8  talassoterapi tesisi olmak üzere toplam 266  tesis bulunuyor. Kaplıca tesisleri ile ilgili bilgilere de Bakanlığa ait  "https://kaplica.saglik.gov.tr/" web adresinden ulaşılabiliyor. 
 
Web portalında, tesis adresleri, tesiste bulunan tedavi birimleri,  suyun nitelikleri, suyun hangi hastalıklara karşı etkili olduğu gibi bilgiler yer  alıyor. Web sitesinde şehir, tesis adı, hastalık adı gibi özelliklere göre de  arama yapılabiliyor. 
 
Öte yandan kaplıcalara yönelik Kovid-19 salgını kapsamında alınması  gereken önlemlere ilişkin bilgilere  "https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html"  adresinde yer alan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nden ve  "https://kaplica.saglik.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.
 

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