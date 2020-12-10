"Yüzde 60’ı aşılanmadan pandemi ile baş edemeyiz"

Koronavirüse karşı geliştirilen aşılar kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Meryem Yeşim Ünlüçerçi, "Aşılama ile etkin bağışıklama kazanımı için toplumun en az yüzde 60’ının aşılanmış olması gerekiyor.

Ülke nüfusunun ve üretim kapasitesinin dikkate alınarak gecikmeden aşı talebinde bulunulması önerilmelidir. Her toplumda olduğu gibi ülkemizde de aşı karşıtlığı söz konusu. Ancak bir yandan da SARS-CoV-2’nin birçok bireyde aşıya daha ılımlı bir bakış kazandırdığını düşünüyorum” dedi.

Aşı ile ilgili halkın doğru bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ünlüçerçi, “Toplumun aşı konusunda doğru bir programla bilgilendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu konuya sağlık çalışanları dışında toplumun kanaat önderlerinin de bilimin ışığından ayrılmadan katkı sağlamaları gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İŞTE SON RAKAMLAR!

Prof. Dr. Y. Meryem Yeşim Ünlüçerçi Covid-19 pandemisinin güncel durumu ile ilgili “Bugüne kadar dünya genelinde 67 milyon 780 bin 361 kişiye Covid-19 tanısı kondu. Hastalık tanısının ülkeler arasında farklılıklar gösterdiği biliniyor. Bazı ülkeler sadece PCR pozitifliğini tanı kriteri olarak almakta, bazıları bilgisayarlı tomografi veya klinik bulguları da kullanmakta. Türkiye’de Covid-19 tanısı için PCR testi pozitifliği kullanılıyor. Ancak ülkemizde Covid-19 pandemisi için paylaşılan verilerde farklı zaman dilimlerine ait vaka ve hasta sayısının paylaşılmış olduğu biliniyor. Tüm dünyada hayatını kaybeden kişi sayısı bugün itibarıyla 1 milyon 551 bin 214’dir. Aktif vaka sayısı 19 milyon 372 bin 608 olarak bildirilmiş olmakla beraber bunun yüzde 99,5’i hafif ve orta derecede geçirirken yüzde 0,05’i (106 bin 271 kişi) ağır seyreden vakalardır” diye konuştu.

“TOPLUMSAL BAĞIŞIK ETİK DEĞİL, ETKİLİ DE OLMAZ”