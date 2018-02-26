'Yunanlar Türk'tür!' pankartı asılınca...

Avustralya'nın Melbourne şehrinde Geelong otoyolundan geçen sürücüler gördükleri karşısında şaşkına döndü.

Yunan basınının oldukça saldırgan bulduğu ve konuyla ilgili birçok kişiden üzgün olduklarına dair mesaj aldıklarını belirttiği pankartta 'Yunanlar Türk'tür' yazıyordu. Yanındaki Yunan bayrağında ise erkek cinsel organı çizilmişti.

Pankartın Atina'da geçtiğimiz haftalarda yüz binlerce kişinin Makedonya Cumhuriyeti'nin "Makedonya" adından vazgeçmesi için çağrıda bulunması ve göstericilerin 'Makedonya Yunandır Yunan kalacak' gibi sloganlar atmasının ardından asılmasına dikkat çekildi.

Haberde, bu davranışın birçok Yunan kökenli Avustralya vatandaşını rahatsız ettiği iddia edildi.

Pankartları kimin koyduğu belirsizliğini koruyor.