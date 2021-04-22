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'Yüksek miktarda mantar tüketimi kanser riskini düşürebiliyor'

AA |  22 Nisan 2021 Perşembe - 17:38 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 17:38

ABD'de yürütülen bir araştırma, yüksek miktarda mantar tüketiminin kanser riskini düşürebileceğine dair kanıtlar ortaya koydu.


Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı  araştırma, günde 18 gram mantar tüketen bireylerin, tüketmeyenlere göre kansere  yakalanma olasılığının yüzde 45 daha az olduğunu gösterdi.
 
Bulguya, 1966-2020 yılları arasında yapılan 17 kanser çalışması ve 19  bin 500 kanser hastası hakkındaki bilgilerin analiz edilmesiyle ulaşıldığı  belirtildi.
 
Uzmanlar vitaminler, antioksidanlar ve özellikle hücresel koruyucu  ergotionein açısından zengin mantarların, kansere karşı kalkan görevi  görebileceğini, vücudu oksidatif strese karşı koruyarak kanser riskini azaltmaya  yardımcı olabileceğini kaydetti.
 
Penn State Kanser Enstitüsü araştırmacısı ve halk sağlığı bilimleri  Profesörü John Richie, araştırmanın bulgularının, mantarların kansere karşı  koruyucu etkisine yönelik güçlü kanıt oluşturduğuna işaret etti.

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