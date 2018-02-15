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"YPG/PKK 100 dolara terörist temin ediyor"

AA |  15 Şubat 2018 Perşembe - 14:57 | Son Güncelleme : 15 02 2018 - 14:57

PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin, 100 dolar verdiği kişileri örgüte dahil ettiği ortaya çıktı.


AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)  tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de yaralı olarak  yakalanan 17 yaşındaki terörist A.S.T, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü  soruşturma kapsamında verdiği ifadede örgütte yaşananları anlattı.

15 yaşında örgüte katılmış

A.S.T, örgüte iki yıl önce 15 yaşındayken katıldığını, YPG'nin  Suriye'deki Derik bölgesinde bulunan eğitim kampında yaklaşık 3 ay siyasi ve  askeri eğitim aldığını belirtti. Kampta silah eğitiminin "Agit", siyasi eğitimin  de "Renans" kod adlı teröristler tarafından verildiğini bildiren A.S.T,  eğitimlerin ardından örgüt mensuplarının Türkiye sınırına yakın bölgelere  gönderildiğini aktardı.

Menbiç'te ise örgüt mensuplarına suikast, sabotaj ve bomba  eğitimlerinin verildiğini dile getiren A.S.T, eğitimlerin verildiği bölgelerde  ABD askerlerini gördüğünü söyledi.

Türkiye'ye kaçmaya çalışan sivil halkı engelleme stratejisi

Teröristin ifadesiyle, Türkiye'ye kaçmaya çalışan sivillerin örgüt  tarafından engellenmeye çalışıldığı da belirlendi.

Bu konuda yapılanları anlatan A.S.T, "Türkiye'ye kaçmaya çalışan Kürt  ve Arap halkın önünü kapatıp, onları geri çevirmek üzere görev yaptık." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından Menbiç'ten Suriye  rejiminin kontrolünde bulunan yollar kullanılarak Afrin'e geçiş yaptıklarını  belirten A.S.T, burada örgüt mensuplarının deşifre olmamak için sığınaklarda  gizlendiğini söyledi.

"Keşif sırasında Türk askeri bizi fark etti"

Belirlenen zamanlarda keşif amaçlı TSK'nin ve Özgür Suriye Ordusu'nun  (ÖSO) bulunduğu bölgelere gittiklerini anlatan A.S.T, şunları kaydetti:

"Gece Türk askerinin ve ÖSO'nun bulunduğu bölgeye sızmak için plan  yaptık. Amacımız Afrin kırsalından şehir merkezine doğru ilerleyen ÖSO ve Türk  askerlerini durdurmaktı. Keşif yapıp, askerin bulunduğu yerleri tespit ediyorduk.  Keşiften sonra da saldırabilirsek saldıracaktık ancak keşif sırasında Türk askeri  bizi fark etti. Tank ve top atışlarının ardından yanımda bulunan 7 kişi öldü.  Sadece ben sağ kaldım. Daha sonra da yakalandım."

YPG'nin Kürtleri Batılı devletlerin istekleri doğrultusunda  kullandığını savunan A.S.T, örgütün para karşılığında eleman temin ettiğini de  aktardı. Terörist A.S.T, örgüte katılanlara aylık 100 dolar para verildiğini,  sonra da bu kişilerin YPG içerisinde yer aldığını bildirdi.

A.S.T'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşananları anlattığı ifadeleri,  Türk askerinin, teslim olana herhangi bir zarar vermediğini, hukuk içerisinde  operasyonu yürüttüğünü de ortaya koydu.

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