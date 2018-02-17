'Yok artık' dedirten olay! Oraya bile bomba düzeneği kurmuşlar...

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK /KCK'nın deşifresi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Ceylanlı köyü Sütçüler ve Yığınlı mahallelerine giden stabilize yola bölücü terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca el yapımı patlayıcı tuzaklandığı bilgisi edinilmesi üzerine arama tarama faaliyeti yürütülmüştür. Arama neticesinde arı kovanı ve metal bal kutusu içerisine tuzaklanmış vaziyette 2 el yapımı patlayıcı ile bunların uzaktan patlatılması için hazırlanmış 700 metre uzunluğunda kablo belirlenmiştir. Malzemeler, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından usulüne uygun imha edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."