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"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda uçaksavar mühimmat ele geçirildi

AA |  02 Eylül 2020 Çarşamba - 1:55 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 1:55

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta çok miktarda uçaksavar mühimmat ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet  Müdürlüğünün de desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin  deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla başlatılan Yıldırım-2 Cilo  Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.
 
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
 
''31 Ağustos günü ilimiz Şemdinli İlçesi Mamalı Yaylası Mevkisi'nde  yapılan operasyonda tespit edilen ve bölücü terör örgütü mensuplarınca  kullanılmak üzere saklandığı değerlendirilen bir adet sığınak içerisinde 2600  adet 12,7 milimetre uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiş ve eylem yapmaları  önlenmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

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Hakkari Şemdinli operasyon
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