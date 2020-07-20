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'Yıldırım- 2 cilo' operasyonu başlatıldı

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 9:47 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 10:03

İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de ‘Yıldırım-2 cilo’ operasyonu başlatıldı. Operasyonda; jandarma özel harekat (jöh), jandarma komando, polis özel harekat (pöh) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1.106 personel görev alıyor. Yıldırım- 2 cilo operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.


Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla dün, İçişleri Bakanlığınca  Hakkari‘de “YILDIRIM-2 CİLO” Operasyonu başlatıldı.
 
 
Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.106) personel [(74) operasyonel tim] görev alıyor.
 
 
Operasyon başlar başlamaz 3 terörist etkisiz hale getirildi
 
Hakkari’de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu” kapsamında tespit edilen BTÖ mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda,  3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
 
 
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI  ve KARARLI  bir şekilde devam edecektir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
 

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Yıldırım- 2 cilo operasyon içişleri
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