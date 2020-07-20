İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de ‘Yıldırım-2 cilo’ operasyonu başlatıldı. Operasyonda; jandarma özel harekat (jöh), jandarma komando, polis özel harekat (pöh) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1.106 personel görev alıyor. Yıldırım- 2 cilo operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla dün, İçişleri Bakanlığınca Hakkari ‘de “YILDIRIM-2 CİLO” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.106) personel [(74) operasyonel tim] görev alıyor.

Operasyon başlar başlamaz 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu” kapsamında tespit edilen BTÖ mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur