İçişleri Bakanlığı tarafından Bitlis'te 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları" operasyonu başladı. Operasyonda jandarma komando jandarma özel harekat güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığınca Bitlis 'te 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat, ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

Kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan bülücü terör örgütünün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca "YILDIRIM-16 SEHİ ORMANLARI" operasyonu başlatılmıştır.

153 OPERASYONEL TİM GÖREV ALIYOR

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2.571 personel [(153) operasyonel tim] görev almaktadır.

YILDIRIM OPERASYONLARI KAPSAMINDA 148 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 148 terörist etkisiz hale getirilmiş, 77 işbirlikçi yakalanmış, 455 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.