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'Yeşil altın' orak biliniyor! Tarlada 28, tezgahta 120 lira...
'Yeşil altın' olarak biliniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından biri. Tarladan 28-33 lira arasında alınıyor, tüketiciye 120 liradan satılıyor. Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, bölgedeki fiyatların tüccarlar tarafından belirlendiğini, fahiş fiyatların önlenebilmesi için TMO'nun alım yapması gerektiğini söyledi.
Gaziantep'te iklim değişikliği ve 'yok yılı' nedeniyle Antep fıstığında rekolte düşüşü yaşandı. 42 milyon fıstık ağacının olduğu kentte, çiftçilerin topladığı boz fıstık tarlada 18-22 liradan, ben fıstık ise 28- 33 liradan alıcı buluyor. Ancak ben fıstık, tesislerde işlendikten sonra tüketiciye 120 liradan satılıyor.