Sevilen dizileri, programları, filmleri ve özel içerikleriyle ilgiyle izlenen Kanal D’nin yeni sezon tanıtımı ekrana geldi. Kanal D’nin tüm ekran yüzlerinin yer aldığı tanıtım filmi içeriğiyle olduğu kadar rap tarzındaki müziğiyle de dikkat çekti.
Tanıtıma renk katan Murat Evgin ve Ayben’in yaptığı “Hayata Umutla Bak” şarkısını iki müzisyen birlikte seslendirdi. “Gözlerini aç, hayata umutla bak, yepyeni bir yolculuk bekliyor seni” sözleriyle bu sezonki rotasını belirleyen Kanal D, “Yeni sezonda Kanal D’yle yepyeni bir yolculuk bekliyor bizi…” diyor.“Hayata Umutla Bak” şarkısının müziği Murat Evgin’e, sözleri ise Vedat Tülek, Mevlüt İlker Türker ve Ayben’a ait...
Murat Evgin & Ayben’in beraber seslendirdiği parçanın sözleri ise şöyle;
“Hayata Umutla Bak”
Her hikaye bir umutla başlar hayat sahnesinde
Yepyeni bir hayal müjdelerdi her doğum
Bir rüya kadar ahenkli ailenin cesareti
Belki aşk belki hayal belki hırs belki hayat
Genç bir kızın duyguları bir adamın inadı
Kimi gün kalbin yarasını sarar dostun kararı
Bir ekip fedakarlıkla sağlarken huzur kimi gün
Bir aşık cesaretiyle durdurur zamanı
Kahramanlar değişir hayaller değişir ve roller değişir
Gidilen yol değişmez rüyalar değişir
Umutlar degişmez günden güne büyür gelişir
Aynı yolda yazılır hikayeler bazen değişir
Gözlerini aç hayata umutla bak
Yepyeni bir yolculuk bekliyor seni
Dürüstlüktür ilkeleri dobradır sözleri
Rekabetçi ruhlar ışıl ışıl parlar hikayeleri
Hayat kadar lezzetli fazlasıyla eğlenceli
Gitmeden önce vardır herkesin bir hikayesi
Bazen fısıldar sırları heyecana koşar
Ve baştan çıkartacak kadar eğlendirir oyunlar
Gözlerini aç hayata umutla bak
Yepyeni bir yolculuk bekliyor seni
Belki aşk belki hayat belki hırs belki hayal
Gözlerini aç hayata umutla bak
Yepyeni bir yolculuk bekliyor seni