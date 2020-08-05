‘Yeni parti’ ihtimaline ilk yorum: Millet inadına CHP diyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi, Muharrem İnce’nin yeni parti kuracağı iddialarıyla ilgili tartışmalar konusunda “temkinli” tavrını korurken, “bekle-gör” politikası izlemeye devam ediyor. Parti yönetiminden isimler,”CHP’den ayrılıp parti kuranların sayısını biz bile unuttuk. Öyle bir durumda millet inadına CHP diyecektir” yanıtını verdi.

CHP’nin 24 Haziran

2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin, CHP’den ayrılarak yeni parti kuracağı iddiası, gündemdeki yerini koruyor. Tartışmalar, şu ana kadar resmi bir açıklama yapmayan İnce’nin, “yakın çevresine” verdiği mesajlar üzerinden yürütülüyor. İnce’nin 25-26 Temmuz ’daki 37. Olağan Kurultay’ın ardından partisiyle ipleri tamamen kopardığı belirtiliyor. İnce’nin, “CHP’nin küskünlerinden değil, yeni isimlerden oluşturacağı” ifade edilen partisini, yıl başına kadar kuracağı ileri sürülüyor.

‘Partinin evladı’

Antalya’daki tatilini sürdüren Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi ise tartışmalara yönelik “temkinli” tavrını koruyor. CHP yönetiminde, “bekle-gör” politikası benimsenmiş durumda. Parti yönetiminden isimler, Milliyet’e yaptıkları değerlendirmede, “Yeni açıklamalarla tartışmaların büyütülmesinin partiye zarar vereceği” görüşünü dile getirdi. CHP kurmayları, “Sayın İnce, yakın çevresinin değil, kendi ağzıyla konuşana kadar, partimizden resmi bir yanıt verilmeyecek. Yanıt verilirse de ‘tek ses’ halinde arkasında durulacak. Ancak İnce’nin, evladı olduğu partiye zarar verecek bir girişimde bulunacağını düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Aynı isimler, İnce’nin parti kurmakta diretmesi durumunda ortaya çıkacak siyasi tablo ile ilgili ise şunları söyledi: “CHP’den ayrılıp parti kuranların sayısını biz bile unuttuk. Gelinen aşamada hiçbirinin başarılı olamadığı görülmüştür. Öyle bir durumda millet, inadına CHP diyecektir.” (Milliyet)