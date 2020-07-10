‘Yeni Normal’in Kılavuzu: “Ortak Ol Zengin Ol”

Burçin Mavituna yeni kitabı “Ortak Ol Zengin Ol,” ile paylaşım ekonomisini hayatın merkezine koyarak yaşamayı seçen “olgun insan” profilini çarpıcı örneklerle ve akıcı bir dille anlatıyor. Yeni insan, iş yaşamı, pazar ve yaşam tarzını; kısacası bu kavramları ‘yeni normal’ olarak tanımlayan Burçin Mavituna, okurları için bu kavrama uyum sağlayabilecekleri, rehber niteliğinde bir manifesto hazırladı. Mavituna, yeni kitabıyla 21’inci yüzyıl insanını, iş yerini, pazarlarını ve yaşam kültürlerini tanıtmayı hedefliyor.

Kitabıyla hem iş hem de özel hayatlarımızı saran yeni ‘normal’i tanımlayan yenilikçi finansçı ve yönetim danışmanı Burçin Mavituna, “Gündelik yaşantımızdan iş yerinin düzenine kadar hayatımızın her alanına dokunan hızlı bir değişimin içindeyiz. Gelinen noktada dünya haddinden fazla yorgun, eşitsizlikler toplumsal baskı yaratıyor ve insan kendine yenik. Bazen korkutan bir salgın hastalık, bazen de finansal krizler eşliğinde dalgalanıyoruz. Ama gerçek değişmiyor. İnsan hemen hemen her şeye daha kolay erişebildiği bir bolluk çağında yaşamasına rağmen hiç olmadığı kadar endişeli. Biyolojik ömürlerimiz uzuyor ama mesleklerimizin ömrü kısalıyor. Bir tarafta teknolojinin yarattığı fırsat lar var diğer tarafta oyunun yeni kurallarını anlamakta zorlanan kitleler” diyerek içinde bulunduğumuz çağı ve kitabı neden kaleme aldığını anlatıyor.

Burçin Mavituna, yatırım bankacılığı alanında, 25 yılın üzerinde kurumsal yöneticilik deneyimine sahip. Mavituna, son iki yılında kendi kişisel dönüşüm projesini merkeze taşıdığı bir hayat tarzı ve iş tercihleri ile ilerliyor. “Ortak Ol Zengin Ol” bu dönemin eseri ve okuyuculara bu dönüşüm hikayesini eğlendirici ve düşündürücü şekilde aktarmayı hedefleyen bir kaynak niteliği taşıyor. Mavituna, paylaşım ekonomisini bir yıkım olarak değil, bir fırsat olarak görüyor ve buna adapte olmak için kazanılması gereken becerilere “Ortak Ol Zengin Ol” sloganı ile vurgu yapıyor. Mavituna, “İnsanlığın dünyanın değişimine ayak uydurması bekleniyor. 80 bin yıllık işletim sistemimiz bu devasa teknoloji devrimine uyum sağlayabilecek mi? Şimdi biraz ‘olgun’ düşünmenin zamanı… Ya da olgun düşünen insanlarla ortak olmanın…” diyor.

Kitap Künyesi

Eser Adı: ORTAK OL ZENGİN OL

Yazar adı: Burçin Mavituna

Türü: Kişisel Gelişim

Editör: Bahar Çuhadar

Yayın Direktörü: Tiraje Erginer Önder

Yayına Hazırlık: Ömür Kurt & Coşkun Şen