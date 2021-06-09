“Yeni nesil testlerle 300’e yakın alerjik madde saptanabilir”

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilen alerjiler, yaz aylarında güneş, çimen, polen, küf mantarı ve arı sokması gibi sebeplerle daha da arttı. Dr. Fedakar Günsili konuyla ilgili, “Kandaki yaklaşık 300 alerjik madde ve bileşene bakılan moleküler alerji testi, standart testlerden farklı olarak yalancı reaksiyonları ortadan kaldırarak gerçek alerjileri saptıyor” dedi.

Yaz aylarıyla birlikte alerjilerin görülme sıklığı artıyor. Bu dönemde gelişen alerjilerin en yaygın sebepleri arasında güneş, çimen, polen, küf mantarları ve arı sokması yer alıyor. Uzmanlar, alerjiye neden olan maddelerin yanı sıra, bileşenlerinin de saptanması gerektiği konusunda uyarıyor. Yeni nesil moleküler alerji testlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Dr. Fedakar Günsili, “Kanda yaklaşık 300 alerjik madde ve bileşene bakılan moleküler alerji testi, standart testlerden farklı olarak yalancı reaksiyonları ortadan kaldırarak gerçek alerjileri saptar. Bu sayede kişinin alerji haritasını ortaya çıkararak bileşene dayalı alerji aşısının yapılmasına olanak tanır” dedi.

DAHA GÜÇLÜ ALERJİ AŞILARI HAZIRLANMASINI SAĞLIYOR

Bileşene dayalı alerji testlerinin sonuçları baz alınarak hazırlanan alerji aşılarının daha etkili sonuç verdiğini belirten Dr. Günsili, “Moleküler alerji testi, kandan alerjiye neden olan besin, polen, ev tozu mite veya arı gibi çeşitli alerjenlere karşı vücudumuzun alerji seviyesini saptayabilen, aynı zamanda total IgE dediğimiz vücudun alerjik yapısını gösteren yeni nesil bir yöntemdir. Alerjik maddelerin bileşenlerine karşı alerji seviyesini de saptar. Bu sayede daha az maddeyle daha güçlü bir alerji aşısının hazırlanması mümkün olur” diye konuştu.

ALERJİ ŞÜPHESİ OLAN HERKES YAPTIRABİLİR

Testin kullanım alanlarına da değinen Dr. Fedakar Günsili, “Moleküler alerji testi, alerji şüphesi olan herkese alerjilerin daha kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılması için uygulanabilir. Standart alerji testlerinde alerjisi saptanmayan ve alerjiye neden olan sebebin bulanamadığı çocuk ve yetişkinlerde nadir alerjilerin tespitinde de kullanılır. Deri testi veya kanda standart testlerde çok fazla sayıda alerjisi çıkanlarda ise yalancı reaksiyonları ekarte ederek gerçek alerjilerin ortaya çıkarılmasında etkilidir. Ayırca besin alerjisi olan çocuklarda alerjinin süresini saptamak ve fırınlanmaya duyarlı olup olmadığını anlamak, alerjik şok geçiren çocuk ve yetişkinlerde de nedeni saptamak için moleküler alerji testi yapılabilir” diyerek sözlerini sonlandırdı.