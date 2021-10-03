'Yeni muhafızı'nın performansı AA ekibince görüntülendi

Türk kıyılarının güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Antalya'da üretilen özgün ve yerli tasarım sahil güvenlik botunun, denizdeki performansı Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.

Savunma ve gemi inşa sanayisi tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımı için tedarik edilecek 122 kontrol botu için seri üretim başladı.

Antalya'da Serbest Bölgede faaliyet gösteren ARES Tersanesince yürütülen projede, ilk bot için liman/seyir testleri ile yapısal testler yapıldı ve son aşama olan operasyonel test aşamasına geçildi.

Göreve hazır hale gelen yerli botun, denizde sığ kıyılardaki başarılı performansı AA ekibince görüntülendi.

İki iç dizel motor ve su jetleri ile karbon takviyeli gelişmiş kompozit kullanılarak vakum infüzyon teknolojisiyle üretilen bot, "Mavi Vatan "da düzensiz göç, kaçakçılıkla mücadele, arama kurtarma ve denizden güvenlik operasyonlarında kullanılacak.