Dizinin başrol oyuncuları Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk ve Tayanç Ayaydın sette ilk gün heyecanlarını paylaştı. Serkan Çayoğlu, “Karantina sonrası tekrar sete çıktık ve bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Hiç ara vermemiş gibi hissetmek beni mutlu etti ve kolay adapte olmamı sağladı” dedi. Melisa Aslı Pamuk, “Bu zor süreçten sonra işimize geri dönmek beni ve set arkadaşlarımı çok mutlu etti. Umarım hepimiz için iyi ve başarılı bir sezon olur” diye konuştu. Tayanç Ayaydın, “O kadar özlemişim ki; sete girince sanki pandemi döneminde göremediğim eski bir dostumla karşılaşmış kadar mutlu oldum” diyerek mutluluğunu dile getirdi.
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- ‘Yeni Hayat’ yeniden sette!
‘Yeni Hayat’ yeniden sette!
28 Temmuz 2020 Salı - 14:21 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 14:22
Kanal D’nin CovId-19 nedeniyle çekimlerine ara verilen yeni dizisi “Yeni Hayat” yeniden sete çıktı.
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