‘Yeni dünya düzeni çok hızlı gelecek’

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, Kovid-19 salgınına bağlı olarak yaşanan krizin, tüm dünya ülkeleri için yeni ve oldukça farklı olduğunu vurgularken, “Daha önce bir benzerini yaşamadığımız bu salgınla mücadelede ülkelerin ve toplumların çok farklı tepkiler verdiğini gözlemliyoruz. Salgın sonrası toparlanmanın da ülkeden ülkeye ciddi farklılıklar göstereceğini söyleyebiliriz” dedi.

Bu dönemin yarattığı zorluklardan tüm sektörler gibi araç kiralama sektörünün de etkilendiğini ifade eden Ekici, “Kredi faiz oranlarındaki düşüş ve ekonomimizdeki toparlanmanın da etkisiyle gerek operasyonel araç kiralama gerekse günlük araç kiralama sektörü olarak 2020 yılına oldukça olumlu başlamış ve yine büyüme ivmesinin yakalanacağını öngörmüştük. Ne var ki, yılın ilk yarısında yaşanan yeni araç tedariki sorunu ve bunu takip eden salgın, maalesef hedefimizin gerçekleşmesine şu ana kadar imkân vermedi” diye konuştu. 2020 yılının ikinci yarısında filo kiralamada az da olsa daralma yaşanacağına dikkat çeken Ekici, 2021 yılı içinse şimdiden öngörüde bulunmanın hayli zor olacağını dile getirdi. Ekici, “Ancak Kovid-19 salgının kontrol altına alınarak hayatımızı bu düzeyde etkilemeyeceğini, ekonomilerin toparlanma sürecine gireceğini, ekonomik aktivitenin hızlanacağını, buna bağlı olarak araç kiralama sektörünün tekrar büyüme sürecine gireceğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.

‘Uyum sağlarız’

Salgın sonrasında araç kiralama dünyasının, değişen tüketici tercihlerine uyum sağlayacağını, teknoloji kullanımı ve dijitalleşmeye daha da hız vereceğini kaydeden Ekici, “Salgının bir sonucu olarak toplu taşımayı tercih etmeyen bireyler de ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için ya özel araçlarını kullanacak, veya araç kiralamayı daha fazla tercih edecek. Araç kiralama şirketlerinin hijyen kurallarına gösterdiği uyum ve hassasiyetin de etkisiyle sektör büyüme çizgisini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir” dedi. Pandeminin, kiralama sektörünü değiştireceğinin altını çizen Ekici, sektörün özgün, özel, fark yaratacak, hızlı çözümler üretmek zorunda olduğunu kaydetti. Ekici, sektör temsilcilerine de çağrı yaparak, “Yeni dünya düzeni çok hızlı gelecek. Alternatif yakıtlı siparişleriniz için hazırlık yapın, bu araçları kiralayacak portföyü de şimdiden oluşturun” ifadesini kullandı.