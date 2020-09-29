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'Yeni bir müjdemiz var' denilerek paylaşıldı! Ve ateşlendi...
Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca, seri üretim öncesi en zorlu testlerden birini başarıyla geçti.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, savunma sanayisindeki gelişmeler ve şirketin yürüttüğü çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi.