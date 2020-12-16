'Yemin'deki telefon hayatını kararttı!

Erol D. ‘Yemin’ adlı Türk dizisinin Fas’ta yayınlandığı bir bölümünde oyuncunun aradığı telefon numarasının kendisine ait olduğunu iddia ederek yapımcı şirkete dava açtı. Erol D. “Fas vatandaşları, beni dizideki oyuncu sanarak geceleri uykumdan uyandırıp uygunsuz fotoğraf gönderiyor. Bu yüzden eşim ile sorun yaşıyoruz” dedi.

Ordu'da yaşayan Erol D. (59), Kanal 7 ’de yayınlanan ‘Yemin’ adlı dizide kendisine ait cep telefonu numarasının izinsiz görüntülendiği iddiasıyla Karamel Yapım şirketine 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada, ‘Yemin’ adlı dizinin yurtdışında da ilgi gördüğü anlatıldı. Dava dilekçesinde, “Dizinin Fas’ta yayınlandığı bir bölümünde, dizideki adıyla Cemre karakterinin karşı tarafı telefonla aradığı bir sahne bulunmaktadır.

İlgili sahnede Cemre’nin aradığı kişinin telefonu görüntülenmiş ve telefonda Erol D.’nin cep telefonu numarası gösterilmiştir. Fas vatandaşlarının olduğu bir sosyal medya hesabında da aynı sahneden fotoğraf paylaşılmış ve numara daha fazla insanın eline geçmiştir. Erol D. cep telefonu numarasının gösterilmesi konusunda herhangi bir bilgi sahibi değildir ve rızası da yoktur” denildi.

‘7/24 TACİZ EDİYORLAR’

Ordu'da yaşayan Erol D. (59), Kanal 7’de yayınlanan ‘Yemin’ adlı dizide kendisine ait cep telefonu numarasının izinsiz görüntülendiği iddiasıyla Karamel Yapım şirketine 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada, ‘Yemin’ adlı dizinin yurtdışında da ilgi gördüğü anlatıldı. Dava dilekçesinde, “Dizinin Fas’ta yayınlandığı bir bölümünde, dizideki adıyla Cemre karakterinin karşı tarafı telefonla aradığı bir sahne bulunmaktadır.

İlgili sahnede Cemre’nin aradığı kişinin telefonu görüntülenmiş ve telefonda Erol D.’nin cep telefonu numarası gösterilmiştir. Fas vatandaşlarının olduğu bir sosyal medya hesabında da aynı sahneden fotoğraf paylaşılmış ve numara daha fazla insanın eline geçmiştir. Erol D. cep telefonu numarasının gösterilmesi konusunda herhangi bir bilgi sahibi değildir ve rızası da yoktur” denildi.