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'Yavuz Sondaj Gemisi, Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamladı'

DHA |  05 Ekim 2020 Pazartesi - 17:14 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 17:14

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca, Yavuz Sondaj Gemisi'nin Selçuklu- 1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndüğü açıklandı.


Yavuz Sondaj Gemisi Selçuklu- 1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü.
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yavuz Sondaj Gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü. Liman'daki hazırlık faaliyetlerinin ardından, Yavuz yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek" denildi.
 

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Yavuz Sondaj Gemisi Selçuklu- 1 Yavuz
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